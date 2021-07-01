Достатньо одного разу: медик розповів про щеплення після перенесеного COVID-19

За його словами, наслідки вакцин ще недостатньо вивчені, вони можуть викликати посилення алергічних реакцій.

"Вакцини від коронавірусу з'явилися недавно, і якими будуть віддалені наслідки щеплень, не знає ніхто. Будь-яка вакцина може спровокувати аутоімунні або алергічні реакції або посилити наявні, але практично довести це неможливо. Коронавірус сам по собі викликає аутоімунні процеси, які проявляються ураженням судинної стінки і тромбоцитів (тромбоваскуліт", - зазначив кандидат наук.

Олег Назар вважає, що в деяких випадках достатньо однієї дози вакцини.

"Можливо, достатньо одного разу. У перехворілої людини певний час повинні триматися антитіла. Але як довго, поки не знає ніхто. В імунології є правило: при високих специфічних антитілах (припустимо, до того ж коронавірусу), вакцину не вводимо. Треба зробити паузу на два-три місяці і здати повторний аналіз. Рівень знизився - значить, пора робити щеплення. Вакцина стимулює імунну пам'ять і синтез нових антитіл", - повідомив він.

Також імунолог нагадав, що дуже важливо після перенесеного коронавірусу правильно харчуватися, зміцнювати імунітет і рівномірно розподіляти навантаження.