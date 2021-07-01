Достаточно одного раза: медик рассказал о прививке после перенесенного COVID-19

По его словам, последствия вакцин еще недостаточно изучены, они могут вызывать усиление аллергических реакций.

"Вакцины от коронавируса появились недавно, и какими будут отдаленные последствия прививок, не знает никто. Любая вакцина может спровоцировать аутоиммунные или аллергические реакции или усилить имеющиеся, но практически доказать это невозможно. Коронавирус сам по себе вызывает аутоиммунные процессы, которые проявляются поражением сосудистой стенки и тромбоцитов (тромбоваскулит", - отметил кандидат наук.

Олег Назар считает, что в некоторых случаях достаточно одной дозы вакцины.

"Возможно, достаточно одного раза. У переболевшего человека определенное время должны держаться антитела. Но как долго, пока не знает никто. В иммунологии есть правило: при высоких специфических антителах (допустим, к тому же коронавирусу), вакцину не вводим. Надо сделать паузу на два-три месяца и сдать повторный анализ. Уровень снизился — значит, пора прививаться. Вакцина стимулирует иммунную память и синтез новых антител", - сообщил он.

Также иммунолог напомнил, что очень важно после перенесенного коронавируса правильно питаться, укреплять иммунитет и равномерно распределять нагрузку.