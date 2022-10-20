Одновременно с сыном боролись за жизнь: украинцы прощаются с известной блогершей
Известная украинская блогер Вера Бочкур, которая после четырех лет борьбы с онкологическим заболеванием умерла в больнице Германии, где лечилась после полномасштабного вторжения РФ, будет похоронена в родном городе.
В месте и времени прощания говорится на Instagram-странице блога Бочкур.
31-летняя женщина противостояла раку не только у себя, но и у своего маленького сына Максима.
Вера Бочкур (фото: wonderzine.com.ua)
Так, еще в 2018 году врачи диагностировали онкологию у ребенка, которому на тот момент было всего 5 месяцев. О своей болезни - раке толстого кишечника с метастазами в печень, Вера узнала позже, когда решила стать донором печени для сына.
Тогда перед операцией по трансплантации жена футболиста ФК "Прикарпатье" прошла обследование - и результаты показали, что у Бочкур был рак 4 стадии.
Вера Бочкур с мужем Романом и сыном Максимом (фото: instagram.com/happyverochka)
И мама, и сын проходили ряд курсов химиотерапии. Мальчик справился с болезнью, и у Веры тоже наступило улучшение. Однако уже через полгода у нее случился рецидив.
Бочкур 13 июля писала в своем блоге, что ей осталось жить максимум месяц, однако сдаваться и "просто ждать смерти" женщина не собиралась, продолжая бороться. Ее жизнь оборвалась через две недели.
Прощание с Верой Бочкур состоится 21 октября (фото: instagram.com/happyverochka)
Где и когда состоятся похороны
Прощание с Верой Бочкур состоится в Ивано-Франковске в пятницу, 21 октября, в 10 часов утра.
Процессия будет проходить в Доме скорби на улице Ребета, 3. После этого женщину похоронят на городском кладбище в селе Чукаловцы.
Вере Бочкур был 31 год (фото: instagram.com/happyverochka)
Под скорбным сообщением в блоге украинцы делятся светлыми воспоминаниями о Вере, выражают соболезнования ее семье и близким.
- Вера навсегда останется в наших сердцах. Часто вспоминаю эту замечательную девушку. Искренне сочувствую родным
- Светлая память светлому Человеку. Веруня, покойся с миром, а душа твоя в объятиях Господа.
- До сих пор не верится! Светлая память, светлой девочке...
- Покойся с миром, добрая и хорошая девушка, восхищаюсь тобой - ты для меня пример. Не падать духом, не терять веры, не сомневаться в победе над болезнью и кайфовать - каждый день своей жизни - вот чему я у тебя учусь и сегодня. Спасибо тебе.
- Светлая память. Как грустно без нее. Каждый раз ее вспоминаю. Такой хорошенький и светлый был этот человечек. Блаженный ей покой...
Вера Бочкур (фото: instagram.com/happyverochka)
Напомним, ранее музыканты группы "Антитіла" сообщили о смерти близкого друга.