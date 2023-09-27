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В одной из школ Киева дети заметили в макаронах таракана: детали скандала

Фото: В одной из школ Киева в еде нашли таракана (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В одном из учебных заведений Киева, а именно школе, дети пожаловались на таракана в еде. По словам школьников, насекомое было в макаронах.

О деталях скандала сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ТСН.

Детали скандала в школе

Как утверждают очевидцы, еду с тараканом обнаружили в школе №156 в Подольском районе столицы.

В главном управлении Госпродпотребслужбы Киева подтвердили, что соответствующее обращение они получили от родителей учеников школы №156.

Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан сообщил, что школу обязательно проверят и сделают выводы.

"Согласно обращению, будем осуществлять меры государственного надзора и контроля. Должны проверить, как в учебном заведении осуществляется обработка от тараканов и грызунов. Пока факт наличия в блюде таракана не подтвердился, но должны проверить, как именно в школе проводится дезинсекция, дератизация и дезинфекция. Сделаем соответствующие выводы", - сообщил чиновник.

В ролике вы можете увидеть, как насекомое лежит в тарелке с едой и не шевелится. За кадром слышится смех детей.

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Кстати, в школе под Киевом плюют на безопасность детей.

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