Одна, друга: Віктор Павлік шокував визнанням про зради дружині

Фото: Віктор Павлік (Facebook/Віктор Павлік)

Віктор Павлік повідомив, що "крутив романи" на роботі

Віктор Павлік - відомий український співак, який закрутив роман з 25-річною Катериною Репяховою, шокував новим визнанням. Як виявилося, співак зраджував своїй дружині Ларисі Созаєвій ще будучи в шлюбі. Зазначимо, що з дружиною співак прожив 25 років, але не міг втриматися і спав з іншими жінками.

За словами артиста, він заводив інтриги на роботі, але в легкій формі.

"Між Ларисою і Катею у мене за життя були романи, такі, в легкій формі. Службові романи. Одна, друга дівчина...", - сказав артист.

Репяхова, в свою чергу розповіла, що Лариса з радістю поступилася їй Павликом, вона назвала його "перехідним знамям" і передала коханці. За словами 25-річної Катерини, екс-дружина співака не боролася, а навпаки зраділа, що Катерина "підібрала артиста".

"Я б у неї вибачення не просила би. Якщо йде чоловік, то винні обидва. Я своєї провини не відчуваю", - заявила концертний директор артиста.

За словами Каті, вона щаслива з 51-річним Павликом, а її мама вибір дочки схвалила.

"Ну й гаразд. Проживемо ми 10 років щасливо і Віктор помре, добре. Не обов'язково ж жити 50 років, 60, 70", - резюмувала Катя.

Як ми раніше писали, экс-дружина Віктора Павліка Лариса Созаєва розповіла про нову кохану співака Катерину Репяхову і зробила відверте зізнання про його численні зради.

Читайте також, молода кохана Павлика зробила сміливу заяву.