Віктор Павлік розповів, чи планує заводити дитинуи з молодою коханкою

Віктор Павлік і Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Репяхова зазначила, що дійсно любить Павліка

Віктор Павлік зважився на відверте зізнання з приводу своєї молодої коханої, яка молодша за нього на 28 років. До речі, до цього 25-річна дівчина Віктора Павліка показала романтичне фото з відпочинку! Журналісти програми "Ранок з Україною", яка виходить по буднях о 6:30 на каналі "Україна", поспілкувалися з Віктором Павліком і дізналися, чи готується артист до весілля зі своєю обраницею, і як він ставиться до хейту.

Вони розповіли про своє щастя, а у відповідь отримали тисячі негативних коментарів. Віктор Павлік нещодавно з'явився на обкладинці глянцю разом зі своєю коханою і за сумісництвом піар-менеджером Катериною Репяховою. Але коментарі заздрісників зіпсували настрій зоряній парі. 25-річну дівчину звинувачують у нещиості почуттів до народного артиста, мовляв, Катерина хоче використовувати ім'я Павліка з певною метою.

"Я свої навіть не читаю. А вона читає, плаче, відписується, намагається якось з ними листуватися. Я кажу: "Куди? Це тільки підігріває їх". Я вважаю, що люди, які пишуть негатив, вони самі себе не знайшли в житті. Тому не бачать колоди у своєму оці, але помічають скалки в чужому", – коментує Віктор Павлік у програмі "Ранок з Україною".

Віктор Павлік і Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Разом Катерина і Віктор вже 4 роки. І різниця у віці ніяк не бентежить Павліка. А от чого не знає народний артист, так це коли зіграє своє четверте весілля. Воно поки не планується, але обговорюється, на відміну від народження дітей.

"Їй 25, мені 53, виходить різниця у віці 28 років, – говорить артист в ефірі каналу "Україна". – Катя розуміє, якщо вона завагітніє і буде народжувати – все, вона не зможе зі мною їздити далі. А вона зараз живе тим, що їздить постійно. Тому нас влаштовує таке життя, як є".

А по обкладинці, Катерина теж не промовчала. І відповіла всім недругам.

"Неможливо бути з людиною 4 роки і не любити її. Ну, принаймні з Віктором Франковичем – це точно!" – написала Катерина Репяхова на своїй сторінці в Instagram.

Також 25-річна Катерина Репяхова прокоментувала чутки про можливе весілля з Віктором Павліком. За словами дівчини, у неї найголовніше з Павликом - це робота. Також вона розповіла про зустріч з мамою артиста.