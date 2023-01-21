Одна из участниц "Холостяка 2022" вышла замуж в США: кто ее избранник

Кто стал избранником Варлей

Мужем 38-летней Виктории стал мужчина по имени Петр. Он живет и работает в Нью-Йорке.

Украинская актриса Виктория Варлей сейчас живет в Майами.

Подруга Виктории и познакомила ее с Петром – та показала его актрисе в Instagram. Это было еще до участия Вики в проекте "Холостяк".

Виктория Варлей и Петр (Скриншот из видео)

Варлей Петр очень понравился, она поняла, что влюбилась и хочет за этого мужчину замуж.

Но в то время у него была жена и ребенок, с супругой он находился в стадии развода.

В 2022 году Петр сделал Виктории предложение руки и сердца. По ее словам, это произошло, кгда они завтракали.

Виктория Варлей и Петр (Скриншот из видео)

"Это было утро. Я проснулась и мы пошли завтракать дома. Петр сделал мне предложение, я сказала "да", конечно. В моей голове было все настолько сумбурно, что я не понимала, что происходит", – рассказала она.

"Я очень счастлива", – добавила актриса.

Виктория Варлей с мужем (фото: instagram.com/viktoriavarley)

Напомним, что ранее актриса призналась, что делала операцию на веках (блефаропластика), удаляла комки Биша (хирургическая операция, направленная на извлечение скоплений жира щечного участка), увеличивала губы.

Украинский актер Тарас Цымбалюк подтвердил, что с 2015 по 2017 год они с Варлей находились в отношениях. Впрочем, после разрыва им удалось остаться хорошими друзьями.