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Одна зі станцій метро Києва змінила графік: з'явилося попередження

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Київ, Понеділок 21 червня 2021 09:53
Одна зі станцій метро Києва змінила графік: з'явилося попередження Фото: Метро Києва змінило графік на одній зі станцій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Метро Києва змінило графік на одній зі станцій на "червоній гілці". На пероні з'явилося попередження для пасажирів і розклад погодинної роботи вестибюля.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Йдеться про станцію метро "Гідропарк", де в літній час спостерігається потік пасажирів, бажаючих дістатися до пляжів.

Для зручності киян і гостей столиці в певний час відчиняється східний вестибюль, який завжди зачинений з осені по весну.

У розвішених по перону оголошеннях говориться, що тепер пасажири можуть користуватися додатково і цим вестибюлем (крім основного).

Графік його роботи: вихідні та святкові дні з 11:00 до 19:00. У такому режимі станція метрополітену працюватиме до 29 серпня, тобто практично до кінця літа.

Одна зі станцій метро Києва змінила графік: з'явилося попередження

Фото: Метро в Києві на "Гідропарку" поміняло графік (сьогодні)

"Робота другого виходу на станції "Гідропарк" поновлюється влітку спеціально, щоб пасажирам було зручно добиратися до улюблених місць відпочинку", - розповіли в Київському метрополітені.

Раніше ми писали, що у метро Києва сталася серйозна надзвичайна подія, через що були перекриті кілька станцій.

Також у Київському метрополітені нещодавно розповіли про важливе нововведення, яке може торкнутися кожного пасажира.

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