Одна зі станцій метро Києва змінила графік: з'явилося попередження
Метро Києва змінило графік на одній зі станцій на "червоній гілці". На пероні з'явилося попередження для пасажирів і розклад погодинної роботи вестибюля.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Йдеться про станцію метро "Гідропарк", де в літній час спостерігається потік пасажирів, бажаючих дістатися до пляжів.
Для зручності киян і гостей столиці в певний час відчиняється східний вестибюль, який завжди зачинений з осені по весну.
У розвішених по перону оголошеннях говориться, що тепер пасажири можуть користуватися додатково і цим вестибюлем (крім основного).
Графік його роботи: вихідні та святкові дні з 11:00 до 19:00. У такому режимі станція метрополітену працюватиме до 29 серпня, тобто практично до кінця літа.
Фото: Метро в Києві на "Гідропарку" поміняло графік (сьогодні)
"Робота другого виходу на станції "Гідропарк" поновлюється влітку спеціально, щоб пасажирам було зручно добиратися до улюблених місць відпочинку", - розповіли в Київському метрополітені.
Раніше ми писали, що у метро Києва сталася серйозна надзвичайна подія, через що були перекриті кілька станцій.
Також у Київському метрополітені нещодавно розповіли про важливе нововведення, яке може торкнутися кожного пасажира.