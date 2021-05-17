У метро Києва сталася серйозна НП: перекриті станції

У метро Києва вдень, 17 травня, сталася надзвичайна подія. На станції "Арсенальна" пасажир потрапив під потяг, після чого рух "підземки" екстрено зупинили.

Про це повідомили у прес-службі метрополітен.

"На станції" Арсенальна " пасажир потрапив під потяг. На місце події викликані медиків і правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Робота поїздів на станції була зупинена у зв'язку з тим, що трапилося. Тепер вони курсують за зміненим графіком.

"Про зміни та відновлення руху буде повідомлено додатково", - додали в метрополітені.

При цьому станція "Арсенальна" тимчасово закрита для входу пасажирів.

Фото: у метро Києва сталася НП (Віталій Носач, РБК-Україна)

"Потяги по червоній лінії курсують від станції "Академмістечко" до станції "Хрещатик", а також від станції "Дарниця" до станції метро "Лісова".

Окрім "Арсенальної", "Дніпро", "Гідропарк" і "Лівобережна" також закриті для пасажирів.

Постраждалому надали допомогу рятувальники

Оновлення: В ДСНС повідомили, що на колії впав чоловік. Рятувальникам вдалося деблокували його з-під потяга.

"Подія сталася 17 травня на станції метро "Арсенальна" близько 12:45. Рятувальники, що прибули на місце, вивільнили чоловіка, зафіксували на ношах та передали медикам. Наразі станція працює у штатному режимі", - йдеться в повідомленні.