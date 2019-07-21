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Одна з найуспішніших операцій: ЗСУ жорстоко покарали бойовиків

STYLERЖиття    21.07.2019 - 13:47
Одна з найуспішніших операцій: ЗСУ жорстоко покарали бойовиків
ВСУ знищили багато техніки бойовика (фото: Колаж РБК-Україна)

Українські бійці завдали відчутного удару по ворогам

20 липня ВСУ провели одну з найбільш успішних і грандіозних бойових операцій за час війни на Донбасі. Про це повідомив Юрій Місягин на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Поки інформації дуже мало, відомо лише те, що ворог планував "привітати" ВСУ з п'ятиріччям звільнення одного з населених пунктів, який перебуває в тилу на підконтрольній території Україні. Інформація була отримана нашою розвідкою", - зазначено в повідомленні.

Крім того, позиції бригади піддалися обстрілу з Мінометів 82-го і 120-го калібру. Тоді ВСУ розробили і провели операцію на випередження. Було виявлено місце скупчення живої сили ворога, через що він втратив багато бойової військової техніки.

"Від куль снайпера загинули двоє бійців 24-ї бригади. Причому другого, командира взводу, підстрелив снайпер вже після того, як він намагався надати медичну допомогу першому бійцеві. А в Красногорівці загинув місцевий житель, від осколків, після обстрілу з гранатомета СПГ", - додав Місягин.

Користувачі неоднозначно відреагували на новину: з одного боку, ворог переможений, з іншого - українці також понесли втрати:

  • Все змішалося - і радість, і сльози. Це війна, але звикнути до смертей неможливо.
  • Перемога за нами.
  • Чудова новина.

Одна з найуспішніших операцій: ЗСУ жорстоко покарали бойовиків

ВСУ знищили багато техніки бойовика (скріншот коментарів: Юрій Місягін)

Раніше ВСУ зрівняли з землею штаб окупантів під Горлівкою.

Нагадаємо, що в мережі показали відео, як в районі проведення ООС воїни ВСУ завдали нищівного удару по позиціях окупантів, ліквідувавши чотирьох "ДНРовців".

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