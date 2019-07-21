Одна из самых успешных операций: ВСУ жестоко наказали боевиков

ВСУ уничтожили много техники боевика (фото: Коллаж РБК-Украина)

Украинские бойцы нанесли ощутимый удар по врагам

20 июля ВСУ провели одну из самых успешных и грандиозных боевых операций за время войны на Донбассе. Об этом сообщил Юрий Мисягин на своей странице в социальной сети Facebook.

"Пока информации очень мало, известно лишь то, что враг планировал "поздравить" ВСУ с пятилетием освобождения одного из населённых пунктов, который находится в тылу на подконтрольной Украине территории. Информация была получена нашей разведкой", - указано в сообщении.

Кроме того, позиции бригады подверглись обстрелам из Минометов 82-го и 120-го калибра. Тогда ВСУ разработали и провели операцию на упреждение. Было выявлено место скопления живой силы врага, впоследствии чего боевики потеряли много военной техники.

"От пуль снайпера погибли двое бойцов 24-й бригады. Причем второго, командира взвода, снайпер подстрелил уже после того, как он пытался оказать медицинскую помощь первому бойцу. А в Красногоровке погиб местный житель, от осколков, после обстрела из гранатомета СПГ", - добавил Мисягин.

Пользователи неоднозначно отреагировали на новость: с одной стороны враг повержен, с другой - украинцы также понесли потери:

Все смешалось - и радость, и слезы. Это война, но привыкнуть к смертям невозможно.

Победа за нами.

Отличная новость.

ВСУ уничтожили много техники боевика (скриншот комментариев: Юрій Місягін)

Ранее ВСУ сравняли с землей штаб оккупантов под Горловкой.

Напомним, что в сети показали видео, как в районе проведения ООС воины ВСУ нанесли сокрушительный удар по позициям оккупантов, ликвидировав четырех "ДНРовцев".