Одна простая процедура с новым свитером избавит вас от катышков в будущем: что нужно сделать

Катышки на теплых вещах значительно ухудшают их внешний вид. И порой такие катышки появляются уже после 2-3 стирок новой одежды. И она стразу начинает казаться старой и застиранной.

В народе существует множество рецептов с катышками - скотч, бритвенный станок. Не отстает и промышленность - на рынке есть специальные машинки для удаления катышков. Но все эти способы негативно отражаются на качестве ниток, из которых сделано изделие.

И лучший способ - предотвратить появление катышков заранее. И для этого новый свитер или любую другую вещь можно обработать сразу после покупки.

Как предотвратить появление катышков

Новую вещь после покупки нужно пропитать чистой водой и аккуратно сложить в полиэтиленовый пакет. После - отправить в морозильную камеру. В условиях низких температур нужно оставить вещь на несколько часов.

Потом свитер нужно вытащить и сразу же положить в тазик с теплой водой на 10-15 минут. После этого аккуратно дайте стечь воде и разложите свитер на махровом полотенце, чтобы впиталась вода. А потом высушите на плечиках или стуле.

Морозная обработка поможет смягчить пряжу и предотвратить появление катышков. А еще после такой обработки шерстяная нитка перестанет "кусаться".