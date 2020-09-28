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Одна відволікає, інша прикриває, третя краде: у Києві спіймали банду злодійок

Київ, Понеділок 28 вересня 2020 09:04
Одна відволікає, інша прикриває, третя краде: у Києві спіймали банду злодійок
У Києві затримано злодійок (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У столиці затримали банду професійних злодійок

У центрі Києва поліція затримала банду професійних злодійок. Всі вони ромського походження. Жінки працювали втрьох. Одна з них відволікала жертву, друга прикривала, третя - обкрадала. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Злочинниці попалися поліції, коли обікрали жінку 1974 року народження. Всі три зловмисниці приїхали в столицю з міста Берегове.

Затримані особи:

  • Мошкола Сабіна Аттилівна, 1992 року народження. Раніше неодноразово судима за крадіжки.
  • Балог Аріана Русланівна, 1998 року народження.
  • Форкаш Ірина Шандорівна, 1999 року народження.

Одна відволікає, інша прикриває, третя краде: у Києві спіймали банду злодійокОдна відволікає, інша прикриває, третя краде: у Києві спіймали банду злодійокОдна відволікає, інша прикриває, третя краде: у Києві спіймали банду злодійокУ Києві зловили злодійок-ромів (фото: Київ Оперативний)

В коментарях українці в який раз написали, що поліція все одно відпускає злодійок і з ними нічого не робить. Люди зазначають, що роми спокійно працюють в столиці.

  • Ну і далі що? .. Пост навіщо, щоб завтра цю морду на вулиці зустріти?
  • Пора вже Київ в Берегово перейменувати, прижилися.
  • Київ для Киян!!!! ХоспАді...Кличко, вже ж і вибори на носі...зроби хоч щось хороше...прибери цих тарганів з міста.

В соцмережах для публікацій, які містять інформацію про злочини, скоєних ромами, стали використовувати спеціальний хештег #всеодноїхнесадять. Пов'язано це з тим, що більша частина ромів-злочинців не несе відповідальності за скоєне.

Як ми повідомляли раніше, в Києві натовп ромів по-звірячому побила кур'єра.

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