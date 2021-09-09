Одна з областей України переводить школи на дистанційне навчання

На сьогодні в області щеплення зробили менш ніж третину педагогів. Місцева влада закликає вчителів до вакцинації, інакше навчання так і триватиме онлайн.

Голова Івано-Франківської обласної адміністрації Світлана Оніщук повідомила, що з 13 вересня всі навчальні заклади працюватимуть дистанційно.

"З понеділка навчальні заклади переходять на дистанційну форму навчання, оскільки ключовою умовою для проведення звичного режиму навчання є вакцинація понад 80% педагогів. На сьогодні в області провакциновано 29% вчителів. 15 шкіл на Прикарпатті імунізували своїх педагогів на 80%, тобто 15 шкіл Прикарпаття навчатимуться у звичайному режимі", - розповіла вона.

Що буде в інших областях

Як розповів глава МОЗ Віктор Ляшко 8 вересня на засіданні Кабінету Міністрів, хоч на сьогодні епідеміологічна ситуація в країні прогнозовано погіршується, але ще не є критичною.

Коли ж Україна перейде в "жовтий" рівень, то робота навчальних закладів, каже Ляшко, теж не обмежуватиметься, але за умови 80% вакцинованих хоча б однією дозою.