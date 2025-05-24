Одна ночь без сна - и риск Альцгеймера растет. Сомнолог объяснила, как это работает

Недавно ученые пришли к выводу, что развитие болезни Альцгеймера может быть связано с бессонницей и низким качеством сна в целом.

Почему сон важен для человека

Человек спит примерно треть своей жизни, и очевидно природа сделала эту функцию важной не просто так. Во время сна среди других функций происходит много восстановительных процессов, поскольку в период засыпания межклеточное пространство увеличивается примерно в полтора раза.

"Вымываются вредные продукты жизнедеятельности клеток. Например, бета-амилоид, с которым связана болезнь Альцгеймера. Сейчас многие исследования направлены на то, чтобы найти таблетку, которая могла бы приводить к такому же эффекту, как будто человек находится во сне", - говорит Дарья.

По ее словам, даже одна потеря ночного сна приводит к повышению уровня бета-амилоидов. В США проводили эксперимент со студентами, в ходе которого и пришли к таким выводам. У студентов, которые не спали, уровень бета-амилоидов был выше на 5%.

Отдаленные последствия бессонных ночей

Если смолоду не следить за своим режимом сна, то в старшем возрасте увеличивается риск развития болезни Альцгеймера, утверждает эксперт.

"Даже нарушения сна в виде парасомний или расстройство поведения во сне могут быть одним из предикторов развития неврологических заболеваний через 10 лет", - предостерегает она.

Однако это не обязательно должно произойти, поскольку человек довольно адаптивное существо.

"У нас главная эволюционная функция - это размножение и адаптация. Мы можем подстраиваться. Мы такие, знаете, гибкие в этом плане. То есть зона риска всегда есть, особенно в зависимости от исходных данных состояния здоровья человека. Но это не значит, если вы сейчас будете недосыпать, что-то разовьется", - объясняет Пилипенко.

Спасти человека могут его же компенсаторные механизмы.

"Человек будет выживать. Где-то можем доспать на выходные. Это тоже будет о компенсации. Конечно, не на 100%, однако это тоже компенсация. Где-то, возможно, вздремнуть днем 10 минут, тоже будет компенсация", - добавляет сомнолог.

Сейчас в исследованиях ученых нет линейной закономерности, поэтому за сном следить стоит, однако без фанатичных мыслей о возможных будущих болезнях.