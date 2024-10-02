Одна из известнейших картин Ван Гога поразила ученых: что они на ней увидели

Физики проанализировали цифровую версию картины "Звездная ночь" Винсента Ван Гога и выяснили, что турбулентные потоки на холсте подчиняются разным моделям в зависимости от масштаба изученных структур.

Турбулентность в физике характеризует сложные потоки, возникающие в жидкостях и газах, а также их непредсказуемое поведение. Оказалось, что узоры турбулентных потоков на картине ван Гога можно классифицировать в соответствии с разными теориями турбулентности.

На общем масштабе картины вихри подчиняются каскадной модели Ричардсона - Колмогорова, описывающей передачу энергии от больших к малым масштабам в турбулентных потоках.

В то же время, на меньших масштабах отдельных вихрей физики зафиксировали турбулентность, соответствующую теории Бетчелора, касающейся поведения потоков в средах с низким числом Рейнольдса.

Для исследования использовалась высококачественная цифровая копия картины, что позволило ученым детально анализировать турбулентные структуры.

Благодаря методу быстрого преобразования Фурье для спектрального анализа исследователи смогли определить характер вихрей на разных участках полотна.

Техника рисования ван Гога также сыграла немаловажную роль: используя льняное масло с примесями каменного порошка, художник смог точно отразить физическую структуру вихрей даже в малейших масштабах.

Эти результаты свидетельствуют, что Винсент Ван Гог, вероятно, интуитивно или сознательно отразил сложные явления реальной турбулентности в своей картине.

Исследование картины открывает новые горизонты не только для понимания художественной техники Ван Гога, но и для использования художественных произведений в изучении физических явлений.