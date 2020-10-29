Тільки один вид: у Чорнобилі показали унікальну тварину

У Чорнобильському заповіднику мешкає унікальна тварина, яка представлена в нашій країні тільки одним видом. І сплутати цього представника фауни з яким-небудь іншим дуже складно.

Йдеться про європейську болотну черепаху, яка мешкає в невеликих прісноводних водоймах. Фото красуні показали на сторінках Чорнобильського Радіаційно-екологічного Біосферного Заповідника в Facebook.

"Європейська болотна черепаха. Прісноводна. Єдиний представник ряду Черепах у фауні України. Зиму проводить у сплячці на дні водойми. Але до справжніх холодів ще далеко. Можна погрітись на осінньому сонечку", - підписане фото.

Європейська болотна черепаха (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Зазначимо, що хоча європейських болотних черепах в Україні і чимало, зоозахисники та екологи твердять, що вид в небезпеці. І у всьому виною кліматичні зміни та діяльність людини, яка захоплює місця її проживання.

Непоодинокі випадки, коли черепах просто виловлюють і продають на ринках. А тварина важко піддається адаптації до неволі.

Цікаво, що черепах у світі близько 230 видів. Вони поширені по всій землі і живуть як у воді, так і на суші. Але в Україні можна зустріти лише один вид - європейську болотну.

Раніше в Чорнобильському заповіднику показали тварину неймовірної краси, яка виявилася дуже лякливою..

Також повідомлялося, що у Чорнобилі живе родич колібрі. Ця пташка не вміє ходити по землі, і якщо пташеня випадає з гнізда, його туди не можна повертати.