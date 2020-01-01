Одна ознака для всіх видів раку: онколог розповів про тривожний симптом захворювання

Лікар назвав симптом, який зустрічається у майже всіх видів онкологічного захворювання. Фахівець підкреслив, що хронічна втома, яка ніколи не проходить навіть коли ви добре висипаєтеся і відпочиваєте, є тривожним дзвіночком. Про це пишуть РосЗМІ.

При такій сильній втомі людина навіть не може займатися ніяким фізичним навантаженням, оскільки це стає просто нездійсненним випробуванням.

Фахівець також говорить про те, що такі люди можуть відчувати себе бадьорими з самого ранку, але потім їх енергія кудись різко зникає.

Іншим дуже важливим симптомом є різке схуднення. Якщо ви не змінювали раціон і раптом різко почали скидати вагу, то відразу ж необхідно звернутися до лікаря і здати всі необхідні аналізи.

Онколог зазначив, що дуже важливо, щоб виявити хворобу на ранній стадії, щоб швидко почати лікування, оскільки від цього буде залежати його ефективність.

Нагадаємо, що вчені виявили новий агресивний вид раку, який утворюється в шлунку людини. При цьому виявлені ракові пухлини важко піддаються лікуванню.

Раніше повідомлялося про те, що в Херсоні люди задихаються від жахливого смороду, який провокує онкологію. Все це відбувається через діяльність підприємства з утилізації автошин.