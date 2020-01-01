Один признак для всех видов рака: онколог рассказал о тревожном симптоме заболевания

Врач назвал симптом, который встречается у почти всех видов онкологического заболевания. Специалист подчеркнул, что хроническая усталость, которая никогда не проходит даже когда вы хорошо высыпаетесь и отдыхаете, является тревожным звоночком. Об этом пишут РосСМИ.

При такой сильной усталости человек даже не может заниматься никакой физической нагрузкой, поскольку это становится просто неосуществимым испытанием.

Специалист также говорит о том, что такие люди могут чувствовать себя бодрыми с самого утра, но потом их энергия куда-то резко улетучивается.

Другим очень важным симптомом является резкое похудение. Если вы не меняли рацион и вдруг резко начали сбрасывать вес, то сразу же необходимо обратится к врачу и сдать все необходимые анализы.

Онколог отметил, что очень важно, чтобы выявить болезнь на ранней стадии, чтобы быстро начать лечение, поскольку от этого будет зависеть его эффективность.

Напомним, что ученые обнаружили новый агрессивный вид рака, который образуется в желудке человека. При этом обнаруженные раковые опухоли трудно поддаются лечению.

Ранее сообщалось о том, что в Херсоне люди задыхаются от ужасной вони, которая провоцирует онкологию. Все это происходит из-за деятельности предприятия по утилизации автошин.