Не один миллион. Сколько зарабатывает принц Уильям после получения нового титула и наследства от отца

Что известно

Названные цифры были обнаружены после того, как был опубликован годовой отчет по доходам. В этом году герцогство получило избыточную прибыль от аренды и инвестиций, и сумма оказалась на 516 485 долларов меньше, нежели в 2023 году. Однако это первый год, когда Уильям и Кейт полностью получили всю сумму.

Также Уильям, как преданный фанат футбола, стал обладателем титула покровителя Футбольной ассоциации Англии. Ранее этот титул принадлежал его покойной бабушке Елизавете II.

Старший сын короля возьмет на себя новые патронаты с Благотворительной организацией Welsh Guards и Королевской сельскохозяйственной ассоциацией Корнуолла, а еще - должность президента Ассоциации крестов Виктории и Георгия.

Принц Уильям и его избранница, Кейт Миддлтон, которая борется с раком (Фото: Getty Images)

Кроме того, главный наследник британского престола перейдет от президента к покровителю Fields in Trust - организации, которая занимается сохранением парков и зеленых зон на территории Британии.

Что касается поместья Корнуолл, то оно было основано еще в 1337 году королем Эдуардом II, который тогда занялся вопросом финансового благополучия своих потомков.

Недвижимость охватывает 130 тысяч акров в 23 графствах Англии и Уэльса, а также там есть фермы, дома и другие активы, которые помогают Уильяму финансово обеспечивать свою семью.