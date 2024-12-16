Одессу от десанта РФ спас священник УПЦ МП: глава ОВА отличился странным заявлением

"В первые дни войны Агафангел в свои 84 года, сейчас ему уже 86, он взял икону... И он почти целый день или целые сутки, я не буду сейчас на этом (сосредотачивать внимание), чтобы не ошибиться - он взял икону и ездил вдоль побережья для того, чтобы российские корабли не смогли бы высадить здесь десант", - заявил Кипер.

"И мы точно знаем, что 10 дней была буря сильная на Черном море и десант не смог подойти к берегам именно Одесской области. Это не легенда, это правда. Он ездил с иконой очень-очень долго... Была штормовая такая погода и корабли не смогли подойти из-за этого к берегам", - добавил он.

Также начальник Одесской ОВА рассказал, что крейсер "Москва" тогда пытался подойти к побережью и искал место высадки. И в том, что десант оккупантов не высадился, он видит, вероятно, "защиту" от погоды и Агафангела.

"Но погода, даже погода, объясняла, что Украину трогать нельзя", - отметил Кипер.

Кроме этого, он допустил, что удар баллистикой по Одессе, когда в июле 2023 года оккупанты попали в Спасо-Преображенский собор, мог быть "приветом" Агафангелу. По словам Кипера, с первых дней войны настоятель выступил за Украину.

"Это предположение, но он тогда запретил в молитве упоминать ненужных нам людей... И Кирилла (патриарха) и Путина. И один из вариантов, что это именно ему передали такой привет", - считает Кипер.