Під Одесою жорстоко побили депутата з Херсонської області: за його життя борються лікарі

Біля Одеси в передмісті скоєно напад на депутата однієї з об'єднаних територіальних громад Херсонської області та його дружину. Невідомі жорстоко побили політика, і потерпілий госпіталізований у важкому стані.

Про це 6 листопада передали в прес-службі поліції Одеської області.

Зазначається, що в лікарні зараз за життя політика борються лікарі.

Попередньо встановлено, що депутат з дружиною на авто їхали дорогою, коли їх позашляховик зупинили зловмисники, напали на чоловіка з дружиною і нанесли тілесні ушкодження обом. Найбільше постраждав політик, який був за кермом машини.

За фактом події було розпочато досудове розслідування.

Поліцейські розслідують обставини події, а також "вживають заходів щодо встановлення та затримання осіб, причетних до злочину".

Відомості про напад внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.

Злочинцям загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Херсонського депутата побили невідомі в передмісті Одеси (фото: od.npu.gov.ua)