ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Житомирській області пограбували й побили місцевого депутата "Слуги народу"

Новость на русском →
Житомир, Понеділок 26 липня 2021 17:09
В Житомирській області пограбували й побили місцевого депутата "Слуги народу" Фото: в Житомирській області пограбували й побили місцевого депутата "Слуги народу" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Правоохоронці Житомирської області викрили трьох осіб, причетних до побиття й пограбування депутата Коростенської міської ради Андрія Недашківського. Інцидент стався увечері 24 липня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Згідно з даними правоохоронців, близько о 21:40, до поліції звернувся 48-річний депутат від “Слуги народу” міської ради Андрій Недашківський. Як пізніше було з’ясовано, потерпілого пограбували внаслідок спровокованої суперечки із перехожими, які перед цим розпивали спиртне.

"Попередньо, учасники пиятики спровокували раптову суперечку із перехожим, у ході якої спричинили йому тілесних ушкоджень та відібрали сумку разом із гаманцем та іншими особистими речами", - відзначає пресслужба поліції.

Недашківський одразу звернувся до лікарні, де йому й діагностували черепно-мозкову травму, забої й садна.

"Зібравши інформацію на місці події, ми швидко встановили спочатку особу одного із підозрюваних, а згодом і двох його поплічників. Усі вони місцеві жителі, віком від 26 до 37 років. Наразі усі троє дають свідчення слідчим", - додає пресслужба.

Варто відзначити, що відповідно до ч. 2 ст. 186, зловмисникам загрожує позбавлення волі до 6 років.


Читайте РБК-Україна в Google News
Слуга народа напад пограбування
NEWS
Чи буде Україна скликати ТКГ через загострення на Донбасі: відповідь Арестовича
Чи буде Україна скликати ТКГ через загострення на Донбасі: відповідь Арестовича
DAILY
Олігарх №2. Як Віктор Пінчук будує відносини з владою за президента Зеленського
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олігарх №2. Як Віктор Пінчук будує відносини з владою за президента Зеленського