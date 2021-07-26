В Житомирській області пограбували й побили місцевого депутата "Слуги народу"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції .

Згідно з даними правоохоронців, близько о 21:40, до поліції звернувся 48-річний депутат від “Слуги народу” міської ради Андрій Недашківський. Як пізніше було з’ясовано, потерпілого пограбували внаслідок спровокованої суперечки із перехожими, які перед цим розпивали спиртне.

"Попередньо, учасники пиятики спровокували раптову суперечку із перехожим, у ході якої спричинили йому тілесних ушкоджень та відібрали сумку разом із гаманцем та іншими особистими речами", - відзначає пресслужба поліції.

Недашківський одразу звернувся до лікарні, де йому й діагностували черепно-мозкову травму, забої й садна.

"Зібравши інформацію на місці події, ми швидко встановили спочатку особу одного із підозрюваних, а згодом і двох його поплічників. Усі вони місцеві жителі, віком від 26 до 37 років. Наразі усі троє дають свідчення слідчим", - додає пресслужба.

Варто відзначити, що відповідно до ч. 2 ст. 186, зловмисникам загрожує позбавлення волі до 6 років.



