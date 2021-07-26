Під Одесою жінка кинула однорічну дитину в соцслужб через кредит на відпочинок

У Білгород-Дністровському Одеської області жінка принесла в соцслужбу свого 1-річного малюка і залишила. Свої дії вона пояснила тим, що дитина заважає їй відпрацювати кредит, який вона взяла, щоб погуляти з подругою.
Про цей інцидент розповіла соцробітниця Діана Базиленко на своїй сторінці в Facebook.
"Ну ви уявляєте!??! На погуляти!!! Не на їжу, чи не на одяг і памперси дитині, а на погуляти з подружкою ... у мене шок просто", - написала Діана.
Вона також попередила горе-матір, що вона не отримає допомоги на дитину від держави (одинока мати, малозабезпечена, разом близько 4 тисяч гривень) якщо відмовиться від неї.
Після цього жінка спочатку передумала залишати свого малюка, але потім все-таки його залишила в соцслужбі.
Під Одесою жінка кинула дитину в спецслужбі, тому що вона їй заважала (фото: facebook.com/Диана Базиленко)
"Ну і скажіть мені, будь ласка: навіщо таким "матерям" діти??? Для бізнесу? Інструмент для заробляння грошей???", - додала обурена жінка.
Користувачі мережі шоковані діями мами, але деякі закликають не засуджувати її, адже ніхто не знає яка там ситуація склалася.
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