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Під Одесою жінка кинула однорічну дитину в соцслужб через кредит на відпочинок

Автор: Роман Мирончук

У Білгород-Дністровському Одеської області жінка принесла в соцслужбу свого 1-річного малюка і залишила. Свої дії вона пояснила тим, що дитина заважає їй відпрацювати кредит, який вона взяла, щоб погуляти з подругою.

Про цей інцидент розповіла соцробітниця Діана Базиленко на своїй сторінці в Facebook.

"Ну ви уявляєте!??! На погуляти!!! Не на їжу, чи не на одяг і памперси дитині, а на погуляти з подружкою ... у мене шок просто", - написала Діана.

Вона також попередила горе-матір, що вона не отримає допомоги на дитину від держави (одинока мати, малозабезпечена, разом близько 4 тисяч гривень) якщо відмовиться від неї.

Після цього жінка спочатку передумала залишати свого малюка, але потім все-таки його залишила в соцслужбі.

Під Одесою жінка кинула дитину в спецслужбі, тому що вона їй заважала (фото: facebook.com/Диана Базиленко)

"Ну і скажіть мені, будь ласка: навіщо таким "матерям" діти??? Для бізнесу? Інструмент для заробляння грошей???", - додала обурена жінка.

Користувачі мережі шоковані діями мами, але деякі закликають не засуджувати її, адже ніхто не знає яка там ситуація склалася.

  • Справжні матері своїх дітей не кидають. А якщо кинула - значить не мати;
  • Дівчата не осуджуйте, ніхто в її шкурі не був, життя така штука складна, і зарікатися, напевно, не варто. Але звичайно, я в її випадку землю б руками гребла, але дітей не дала б, а погуляти з подружкою і без нам усім хочеться, звичайно не на шкоду родині;
  • Потрібно забороняти народжувати таким "матерям". Стерилізувати і нехай гуляє. А то перетворили пологи в бізнес, купа матерів одинаків з чоловіками під пахвою;
  • На фото добре одягнений, чистий і вгодований хлопчисько. Може дійсно матері дитини допомога потрібна?

Нагадаємо, в Кривому Розі 7-річного хлопчика тримали на ланцюзі і били.

Ми також писали про те, що у Львові дівчинка проковтнула металевий карабін. Її врятували без єдиного розрізу.

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