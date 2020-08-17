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Хотіла перевиховати: під Вінницею мати посадила на ланцюг доньку-підлітка

Вінниця, Понеділок 17 серпня 2020 15:17
Хотіла перевиховати: під Вінницею мати посадила на ланцюг доньку-підлітка
Під Вінницею мати посадила на ланцюг дочку-підлітка (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Мати наділа дочці нашийник і посадила її на ланцюг в якості виховання

Під Вінницею, в одному із сіл Чечельницького району мати посадила на ланцюг свою 14-річну доньку. Таким способом жінка хотіла перевиховати дитину.

Дівчинка сама звернулася в поліцію із заявою на власну матір і розповіла співробітникам правоохоронних органів, що змушена була провести кілька годин на ланцюгу і в нашийнику, через те, що мати вирішила таким чином її перевиховати. Подробиці розповіли у пресслужбі Національної поліції у Вінницькій області, пише Vinnitsa.Info.

30-річну жінку після звернення затримали та допитали. Вона розповіла поліції, що таким чином вона намагається "перевиховати" дочку. За словами матері, дівчина-підліток відмовляється їй допомагати по домашньому господарству і регулярно намагається втекти з дому.

Сусіди розповіли, що дівчинка дійсно проблемна дитина, часто конфліктує з матір'ю. Про матір відгукуються люди добре, кажуть, що вона господарська, в селі ні з ким не конфліктує.

В поліції завели справу і почали досудове розслідування за статтею 145 Кримінального кодексу України. Покарання за цією статтею передбачає обмеження волі або позбавлення волі строком до п'яти років. Ситуацію в родині будуть вивчати працівники ювенальної превенції, також справою займуться співробітники соціальної служби.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Запоріжжі затримали живодерку, яка знімала порнографічні відео з тваринами.

А також розповідали про те, що вихователька дитячого саду публічно принизила дитину та не пустила її в туалет.

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