Під Одесою загинула дівчинка у вигрібній ямі, намагаючись дістати мобільник, що впав

Під Одесою стався трагічний випадок - 16-річна дівчинка провалилася у вигрібну яму в туалеті у дворі будинку, і задихнулася парами каналізаційних газів.

Про це 7 липня передали в прес-службі поліції Одеської області.

Жахлива НП сталася сьогодні в місті Арциз Болградського району.

Дівчинку виявили вже без ознак життя.

На місці трагічного нещасного випадку працювали правоохоронців територіального підрозділу поліції.

Попередньо встановлено, що дівчинка-підліток в туалеті ненароком впустила в яму мобільний телефон, і вирішила його дістати, але провалилася сама. У підсумку школярка загинула, задихнувшись через каналізаційні гази.

Обставини загибелі неповнолітньої розслідуються. Тіло направили на судово-медичну експертизу.

Подію було кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Під Одесою 16-річна дівчинка загинула після падіння у вигрібну яму в туалеті (фото: od.npu.gov.ua)