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Під Одесою загинула дівчинка у вигрібній ямі, намагаючись дістати мобільник, що впав

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Одеська область, Середа 07 липня 2021 23:59
Під Одесою загинула дівчинка у вигрібній ямі, намагаючись дістати мобільник, що впав Фото: автомобіль "швидкої допомоги" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Під Одесою стався трагічний випадок - 16-річна дівчинка провалилася у вигрібну яму в туалеті у дворі будинку, і задихнулася парами каналізаційних газів.

Про це 7 липня передали в прес-службі поліції Одеської області.

Жахлива НП сталася сьогодні в місті Арциз Болградського району.

Дівчинку виявили вже без ознак життя.

На місці трагічного нещасного випадку працювали правоохоронців територіального підрозділу поліції.

Попередньо встановлено, що дівчинка-підліток в туалеті ненароком впустила в яму мобільний телефон, і вирішила його дістати, але провалилася сама. У підсумку школярка загинула, задихнувшись через каналізаційні гази.

Обставини загибелі неповнолітньої розслідуються. Тіло направили на судово-медичну експертизу.

Подію було кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Під Одесою загинула дівчинка у вигрібній ямі, намагаючись дістати мобільник, що впав

Під Одесою 16-річна дівчинка загинула після падіння у вигрібну яму в туалеті (фото: od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, що нещодавно під Києвом стався схожий випадок, коли двоє дітей провалилися у вигрібну яму в громадському туалеті на території колишньої бази відпочинку. Тоді в результаті події загинула 10-річна дівчинка, а її 4-річний брат був госпіталізований.

Також ми писали про те, що перед цим під Дніпром чоловік помер від отруєння каналізаційними газами, другий потрапив до лікарні.

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Одеса несчастный случай девочка
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