Стрілянина в Тернополі: стало відомо про поранення ще однієї дитини

Швидка допомога (фото: РБК-Україна)

У Тернополі обстріляли дитину, яка каталася на санках біля школи №26. Постраждалого госпіталізували з численними пораненнями (близько 30) по всьому тілу. Як з'ясувалося пізніше, поранення отримав також і інший хлопчик.

Обидві дитини під час події знаходилися поруч. Про це передає місцеве видання Politerno.

Як розповів начальник відділу комунікації поліції Тернопільської області Сергій Крета, другому хлопчикові дріб потрапив у обличчя. Школяреві вже зробили операцію.

"Встановлено ще одного постраждалого хлопчика, який був поруч із тим хлопчиком. У нього виявили одну кулю. Він сам раніше не зізнавався", - заявив правоохоронець.

У чоловіка, який живе неподалік, знайшли вдома гладкоствольну рушницю - пиж.

"Коли ми перевіряли інформацію, обходили всі навколишні будинки, робили паралельно балістичну експертизу руху кульок, дробинок, які були виявлені на місці, де був хлопчик, ця експертиза нас привела в одну з квартир, в якій проживає самотній житель Тернополя. Ми знайшли рушницю, яка саме стріляє відповідними гладкоствольними мисливськими дробовими патронами. Так званий пиж, де йде заряд дробовими кульками. Коли стріляють таким патроном, ці дробинки розлітаються на дуже велику відстань, їх там багато, в патроні може бути понад 100", - розповів Крета.

В Тернополі дітей обстріляли з рушниці (фото: tp.npu.gov.ua)

Також повідомляється, що підозрюваний чоловік не зізнається у стрільбі. Він стверджує, що рушницею користувався давно.

За фактом події поліція почала розслідування за статтею "хуліганство" (296 КК).

Відео: У Тернополі обстріляли дітей біля школи, які каталися на санчатах

Раніше повідомлялося, що наприкінці грудня у Миколаєві чоловік відкрив вогонь по сусідах через те, що вони влаштували феєрверк, і в результаті куля вцілила в десятирічного хлопчика.