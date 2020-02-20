Під Одесою назріває екокатастрофа: люди масово хворіють на рак (відео)

Екологічна ситуація під Одесою (колаж РБК-Україна)

Екологічна ситуація в селищі під Одесою помітно загострилася

Під Одесою загострилася екологічна ситуація в смт Таїрове - місцеві жителі скаржаться на жахливий сморід через очисну станцію, яка була збудована ще в 70-х роках минулого століття і досі на об'єкті не проводилася модернізація.

За словами активістів, у селищі багато онкохворих, і люди пов'язують проблему саме з екологічною обстановкою. Про це передає місцеве видання "Наш район".

Працівник очисної станції Микола Самара пояснив, що вона давно не працює на повну силу, а діючі потужності направляють всі стоки в лиман.

Зазначається, що экоситуация в Таїровому за останні 3 роки особливо загострилася.

Через сморід влітку жителі не відкривають вікна, на дитячих майданчиках на вулиці неможливо находться.

"Ми неодноразово зверталися до місцевої влади, але керівництво так часто міняється, що питання залишається відкритим довгі роки", - розповіла Олена Бондарева з селища.

Також повідомляється, що очисну станцію не інспектували представники Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА.

Обурені мешканці 19 лютого на прийомі у місцевої селищної ради звернули увагу керівництва об'єднаної територіальної громади на питання модернізації очисних споруд.

Сама станція знаходиться на балансі бюджету ОТГ, а постійний штат співробітників налічує всього 4 людини.

"Сухий лиман загадили повністю. Вже навіть жаби не квакають. Воду з очисної качають на поле, в якому стоїть басейн на 1000 кубів. Сюди відправляються побутові відходи заводу. Необхідно, щоб це все працювало в повній мірі, тому що для нашого селища це дуже болюча проблема", - зазначає Самара.

Як розповів начальник місцевого управління ЖКГ Ігор Куций, були запрошені до співпраці ряд проектних організацій.

За його словами, місцева компанія в 2010 році вже представляла проект по очищенню споруд, й були побудовані очисні споруди за рахунок бюджету, але вони так і не були запущені. Зараз розглядається питання їх реконструкції - якщо працювати не будуть, то обіцяють побудувати нові очисні споруди для Сухого лиману.

"Восени має бути готовий проект і розпочато будівництво станції. Гроші в бюджеті є, сума буде залежати від експертизи проекту", - додав Куций.

Відео: Під Одесою люди скаржаться на екологічну ситуацію через очисну станцію