Під Одесою люди провчили шкуродера, який замучив кота на очах у господаря (відео)

Також в інтернеті з'явилося відео, як прикрасили паркан і фасад будинку чоловіка в Царському селі. Написи червоною фарбою кажуть: "ганьба", "урод", "тварина" тощо.

Відео: Під Одесою активісти розмалювали будинок чоловіка через вбивство кота сусідів

Інцидент із вбивством тварини стався днями. Власник кота на прізвисько Твіксік звернувся до правоохоронців з проханням вжити заходів до свого сусіда, який у нього на очах каменем вбив хвостатого улюбленця.

Як поінформували 9 березня в прес-службі поліції Одеської області, відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група для встановлення всіх обставин.

Зауважимо, що сам чоловік запевняв, що не вбивав тварину. Однак камери відеоспостереження, встановлені біля будинків інших сусідів, зафіксували цей кричущий інцидент. Кадри можна подивитися за цим посиланням (попереджаємо - присутні сцени насильства, відео може вас шокувати!)

За словами чоловіка, тварина нібито забруднило йому хату та особисті речі.

Відео: Під Одесою чоловік убив кота своїх сусідів

Небайдужі люди викликали поліцію, а коли господарі кота вимагали від сусідів віддати тіло загиблої тварини, дружина підозрюваного заявила, що ніякого кота не було, і тим все здалося.

Правоохоронці вручили чоловікові підозру у жорстокому поводженні з тваринами.

Гицель не захотів розмовляти з журналістами та викликав службу охорони. У зоозахисників також стався конфлікт з охоронцями, і на місце приїжджав дільничний. Відео бійки опубліковано в Telegram-каналі Одеса INFO і доступно для перегляду за цим посиланням.

Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує до 6 місяців арешту або до 3 років обмеження волі.

Під Одесою активісти "прославили" шкуродера, і той викликав під будинок охоронців (фото з Telegram-каналу Одеса INFO)