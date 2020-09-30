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Під Одесою на березі виявили загадкову істоту (фото)

Автор: Роман Мирончук

На березі Чорного моря знайшли тіло невідомої істоти

В Одеській області на берег Чорного моря викинуло загадкова істота. Її тіло виявили в Затоці, на станції Лиманська. Користувачі мережі припустили, що це може бути морська свиня.

Фотографію невідомої істоти опублікували в Telegram-каналі "Одеса INFO".

Загадкова істота під Одесою (фото: Telegram-каналі "Одеса INFO")

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Нагадаємо, в Києві рибалка виловив рибу з людськими зубами. Такий улов чоловікові попався на столичних Позняках в озері Жандарка. При цьому рибак сподівався в той день зловити товстолобика.

Як виявилось на його гачок попався бурий (чорний) паку. У цієї риби квадратні зуби, і вони дуже сильно нагадують людські. Паку виявився серйозних розмірів. Він більше, ніж чоловіча нога.

Рибак назвав цю рибу "справжньою піранью", але це не зовсім так. Паку є родичкою піраньї, вона всеїдна, але має ухил у вегетаріанство.

При цьому у піраньї зуби гострі і трикутні, а у паку вони квадратні. Користувачі мережі думають, що в це озеро вона потрапила після того, як хтось випустив її зі свого акваріума.

Молоді риби вживають зоопланктон, комах, равликів, а дорослі - в основному рослиноїдні. Міцні зуби дозволяють паку розгледіти навіть горіхи.

Раніше ми писали про те, що в Україні з'явиться м'ясо екзотичної тварини, вартість якого шокує.

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