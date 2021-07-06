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В Одеській міськраді чиновник не зміг вимовити слово українською мовою: просто завис

Автор: Людмила Жукова

В Одесі на засіданні міськради чиновник Борис Панов зганьбився тим, що не зміг відповісти українською мовою.

Про це повідомляє Telegram-канал "Інсайдер".

"Депутати Одеської міськради намагаються розмовляти українською мовою. Начальник управління капітального будівництва Борис Панов - особливо цінний кадр - забув слово українською і просто завис", - написали під відео.

Єдина фраза, яку міський обранець зміг сказати в цей момент: "Як це?"- на цьому його невдалий виступ закінчився.

В Одеській міськраді чиновники намагаються говорити українською мовою

Для довідки

Борис Панов в Одесі очолює управління капітального будівництва Одеської міськради.

Як ми раніше писали, студентка з Харкова Маргарита Мальцева після скандалу з нецензурним висловлюванням з приводу української мови, потрапила в лікарню. Нібито у неї стався нервовий зрив на тлі стресу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "журналістка" грубо висловилася про українську мову і розлютила мережу.

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