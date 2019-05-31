Одеські активісти з кувалдами розчищають пляжі: що відбувається

Активісти "Національного корпусу" разом з мешканцями Одеси 31 травня, озброївшись молотками і кувалдами, зруйнували кав'ярню, що будують на узбережжі, яку незаконні забудовники зводили ночами. Про це повідомляють "Факти".

Подібна акція була проведена в рамках соціальної ініціативи "Пляжний патруль".

Активісти розбили скло і залишили на стінах кафе автографи - вони написали фарбою "Одеситам набридло".

Активісти в Одесі руйнують незаконні споруди на пляжі (фото: fakty.ua)

У "Національному корпусі" розповіли, що до них часто звертаються городяни з проханнями звільнити узбережжя і повернути одеситам пляж.

"Незаконну і самовільну конструкцію на пляжі (пляж на 13-й станції Великого Фонтану. - Ред.) демонтували. Тепер одесити і гості міста мають вільний прохід на пляж", - розповіли активісти.

Активісти в Одесі руйнують незаконні споруди на пляжі (фото: fakty.ua)

Раніше повідомлялося, що активістку Світлану Подпалу, яка бореться з незаконними забудовниками в Одесі, облили фекаліями.

Нагадаємо, активісти "Національного корпусу" звернулися до президента з вимогою притягнути до відповідальності фігурантів корупційного скандалу в "Укроборонпромі".