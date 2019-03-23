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"Нацкорпус" передав президенту свої вимоги

Новини » Політика    23.03.2019 - 21:02
"Нацкорпус" передав президенту свої вимоги
Фото: мітинг "Нацкорпусу" (прес-служба)

"Нацкорпус" вимагає притягнути до відповідальності фігурантів корупційного скандалу

Сьогодні, 23 березня, в Києві відбувся черговий протест "Національного корпусу", в ході якого мітингувальники звернулися до президента та інших представників чинної влади з вимогою притягнути до відповідальності фігурантів корупційного скандалу в "Укроборонпромі". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби політичної партії.

За словами організаторів акції, сьогодні вперше з дня оприлюднення скандальної інформації про масштабні розкрадання в "Укроборонпромі" влада почула людей і пішла їм назустріч.

Як повідомили в політсилі, до Адміністрації президента сьогодні пропустили делегацію мітингувальників, які передали главі держави свої вимоги про негайне затримання всіх причетних до розкрадання оборонного бюджету країни. Саму делегацію при цьому очолили ветерани АТО з важкими пораненнями і каліцтвами, а також батьки загиблих бійців.

"Мабуть, їх участь в акції стала однією з основних причин того, що сьогоднішній мітинг пройшов без фізичних зіткнень і особливої агресії з боку правоохоронних органів", - вважають в "Нацкорпусі".

Вимоги були передані президенту через новопризначеного заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса, якого, на думку активістів, влада використовує для "відбілювання" своєї репутації.

Коментуючи сьогоднішній протест, лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький заявив, що надалі він і його прихильники продовжать стежити за подіями навколо "Укроборонпрому" і доб'ються справедливого покарання всіх винних.

"За місяць так нікого і не заарештували, жодного з винних. Це доводить причетність Порошенка до корупційних схем в "Укроборонпромі", але ми продовжимо боротися і доб'ємося справедливості", – зазначив Білецький.

Сьогоднішня акція "Національного корпусу" в Києві пройшла спокійно, хоча активісти прийшли до Адміністрації президента з чорними поховальними вінками, які символізували "криваву" корупцію в армії. За даними "Нацкорпусу", всього на мітингу сьогодні були присутні понад 10 тис. осіб, серед яких були ветерани полку "Дніпро", батальйону "Айдар" і ряду інших підрозділів.

За словами організаторів акції, присутність на мітингу людей без певного місця проживання було проплаченим.

"Таким чином влада нібито намагалася дискредитувати "Національний корпус" і сам захід", - вважають в політсилі.

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