В Одесі жінка вкрала яхту і намагалася доплисти на ній в Миколаїв: відео угону

В Одесі поліцейські із береговою охороною затримали яхту, якою керувала нетвереза жінка. Як потім виявилось, яхту жінка викрала.

Так, жінка віком 25-26 років, перебуваючи у стані сп'яніння, викрала прогулянкову яхту. Зазначається, що судно було задекороване під "піратську" шхуну "Чорна Перлина". Власник яхти звернувся до поліції із заявою про викрадення.

Патрульні знайшли яхту біля одного з пірсів. Зловмисниця спробувала вийти в море, однак у неї не вийшло, адже яхта врізалася в пірс. Проте судно залишилося на плаву.

В Одесі жінка вкрала яхту (facebook.com/odesapolice)

Жінка розповіла, що спробувала за допомогою яхти потрапити до Миколаєва. До того ж під час перевірки порушниці стало відомо, що вона перебуває у розшуку.

Окрім того, на жінку двічі впродовж року складали адмінматеріали за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння.

Тому на громадянку вкотре склали адміністративні матеріали за ч. 3 ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами в стані сп’яніння) КУпАП та передали її слідчим.