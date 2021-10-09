RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Одесі жінка отримала захмарний рахунок за комуналку: скаржиться на помилку в системі (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Одесі жінка отримала рахунок за електроенергію на понад 16 тисяч гривень. Зокрема, жінка каже, що усі платіжки сплачує регулярно та заборгованостей не мала.

Про це повідомили в Telegram-каналі "7 канал".

Тому одеситка припустила, що це помилка системи.

Жінка розповіла, що справно платила за даними в е-квитанціях. Але сама показники не передавала від березня.

Тому вона звірила цифри на лічильнику та з'ясувала, що за пів року у сім'ї "нагоріло" електроенергії лише на 2464 гривні – 1467 кіловат. А комунальному підприємству жінка перерахувала вже 3490 гривень.

А це означає, що жінка переплатила 1026 гривень. Також вона була змушена написати лист до головного офісу "ДТЕК одеські електромережі". Окрім того, заяву вона залишила й у телефонному режимі. Однак, відповіді вона поки не отримала.

с

В Одесі жінка отримала захмарний рахунок за комуналку (t.me/odessa7kanal)

Раніше ми повідомляли, що Київ вводить авансовий платіж за опалення.

Також ми писали, що тарифи на опалення у Києві можуть збільшити.

Читайте РБК-Україна в Google News
платежикомуналка