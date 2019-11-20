В Одесі помітили дорогуще авто "копів": воно коштує мільйони (відео)

В Одесі помітили автомобіль Porsche Panamera, на якому повинні їздити поліцейські. Вартість такої машини становить 3,2 мільйонів гривень. Про це написали на сторінці Facebook у пабліку Зупинилося.

На Porsche Panamera 4E Hybrid Sport Turismo червоні транзитні номери, тобто він тільки поступив в розпорядження поліції. Автомобіль розфарбований в ліврею патрульної поліції і має номер 0007.

Скріншот поста (stupka777)

Як виявилося, цей автомобіль просто знімають в серіалі. Спочатку про це написали в коментарях до відео, а потім свою відповідь дали Police Control Ukraine.

"Виявилося машину взяли для зйомок комедії "Нереальний КОПець", яку зараз знімають на Одеській кіностудії. Сюжет в тому, що нібито герой мажор повертається з Америки в Україну, де його відправляють служити в поліцію", - повідомили Police Control Ukraine в соцмережі.

Прем'єра фільму з участю шикарного авто запланована на осінь 2020 року.