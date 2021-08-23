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В Одесі затримали американця в футболці з прапором Росії: "ви нацисти, я знаю українську історію"

Автор: Роман Мирончук

В Одесі в День Державного прапора України, американець, який народився в РФ, гуляв у футболці з прапором Росії. При цьому він провокував людей на Потьомкінських сходах, де розгортали 30-метровий прапор нашої країни.

Про це повідомляє Telegram-канал "Україна в шоці".

Коли поліція попросила 26-річного чоловіка припинити провокації, він почав тікати, але його затримали. При цьому він назвав українців нацистами.

"Ви нацисти, я знаю українську історію", - заявив він.

Його доставили у відділення поліції, де склали адмінпротоколи за ст. 173 і 185 КУпАП (дрібне хуліганство та злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського).

Нагадаємо, в одному з магазинів Києва помітили чоловіка, який там працював у футболці з гербом Росії. Це викликало обурення у людей, які знімали відео. Чоловіка попросили переодягнутися.

Йому також дорікнули в тому, що в магазині на прилавку лежить російський товар.

Раніше в Дніпрі розлючений чоловік накинувся на військового під час мітингу. Він викрикував, що, захисник України "пішов за гроші вбивати людей".

Пізніше в мережі з'явилося відео, на якому чоловік виправдовується на свою поведінку. За його словами, у нього не було претензій до військових ЗСУ.

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