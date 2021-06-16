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В Одесі біля мерії неадекват відкрив вогонь з пістолета: зловити стрілка допомогли діти

Автор: Володимир Костирін

У центрі Одеси п'яний чоловік влаштував стрілянину на Думській площі, недалеко від будівлі мерії. Неадеквата вдалося затримати і передати в руки поліції. Виявилося, що стрілок вже мав проблеми з законом - був судимий за грабіж і вимагання.

Про це 16 червня передали в Департаменті муніципальної безпеки Одеської міської ради на сторінці в Facebook.

Як розповіли правоохоронці, до співробітників Муніципальної варти, які чергували на Приморському бульварі, вчора ввечері звернулися діти, повідомивши про стрілянину біля пам'ятника "Гармата" на Думській площі. За словами хлопців, двоє дорослих відкрили вогонь з пістолета.

Правоохоронці поспішили на місце, і затримали порушників. Після цього була викликана поліція.

З'ясувалося, що раніше судимий за статтями 186 і 189 чоловік посварився з дружиною. Громадянин в стані алко/наркотичного сп'яніння вирішив "випустити пару", і почав стріляти в центрі міста, не звертаючи уваги на перехожих.

Дебошира роззброїли, і чоловіком зайнялися поліцейські.

У Муніципальній варті висловили маленьким одеситам подяку, адже завдяки їхньому зверненню стрілка вдалося оперативно затримати, і через його дії ніхто постраждати, на щастя, не встиг.

В Одесі п'яний неадекват влаштував стрілянину на площі після сварки з дружиною (фото: facebook.com/dmb.omr)

Нагадаємо, нещодавно під Одесою неадеквати влаштували стрілянину на кладовищі по людях, внаслідок чого постраждав літній охоронець.

Також повідомлялося, що раніше в Києві спецназ поліції затримав чоловіка, який влаштував стрілянину по перехожих з вікна своєї квартири в багатоповерхівці в Голосіївському районі.

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