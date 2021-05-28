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Під Одесою неадеквати влаштували стрілянину на кладовищі по людях (фото)

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Одеська область, П'ятниця 28 травня 2021 19:16
Під Одесою неадеквати влаштували стрілянину на кладовищі по людях (фото) Колаж РБК-Україна: на кладовищі під Одесою сталася стрілянина
Автор: Володимир Костирін

Під Одесою двоє чоловіків влаштували стрілянину на кладовищі по людях, в результаті чого постраждав літній охоронець, який був госпіталізований. Одного зі зловмисників правоохоронці розшукали та затримали.

Про це 28 травня передали в Департаменті карного розшуку в Telegram-каналі.

Інцидент стався на одному з кладовищ Білгород-Дністровського району вчора вранці.

Як було встановлено, одна з відвідувачок кладовища підійшла до двох чоловіків, оскільки ті здалися їй підозрілими. Раптово і без жодних на те причин вони почали ображати жінку. Та, щоб уникнути конфлікту, поспішила від грубіянів подалі та попрямувала до будиночка охоронця.

Тут один з неадекватів дістав зброю і почав стріляти жінці услід.

На звуки пострілів вийшов сторож, і став наступною метою для стрілка.

"Відкрите пошкодження правої щоки з переломом ніжної щелепи, пошкодження в області серця - ушкодження, безпричинно спричинені 72-річному охоронцю", - розповіли правоохоронці.

Потерпілого доставили до лікарні, зараз ним займаються медики.

Оперативники знайшли одного зі зловмисників та затримали в порядку статті 208 КПК України. Пошуки другого тривають.

Під Одесою неадеквати влаштували стрілянину на кладовищі по людях (фото)

Стрілок на кладовищі під Одесою (фото: t.me/dkr_npu)

Раніше повідомлялося, що в Києві спецназ поліції затримав чоловіка, який влаштував стрілянину по перехожих з вікна своєї квартири в багатоповерхівці в Голосіївському районі.

Також ми писали про те, що нещодавно під Миколаєвом син-підліток майора колонії влаштував стрілянину за кермом авто, і "похвалився" цим відео в мережі.

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