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В Одесі водії тролейбусів влаштували жорсткі розбірки (відео)

STYLERЖиття    04.02.2020 - 12:51
В Одесі водії тролейбусів влаштували жорсткі розбірки (відео)
В Одесі водії тролейбусів влаштували розборки (Колаж РБК-Україна)

В Одесі через зроблене зауваження водії транспорту влаштували бійку

В Одесі водії громадського транспорту вирішили влаштувати розборки прямо на очах у пасажирів і випадкових перехожих. Инцідент стався на зупинці громадського транспорту неподалік від Селекційного інституту. Причиною бійки водіїв тролейбусів стало те, що одному з них не сподобалося, що транспорт зупинився дуже близько до його тролейбусу.

Один з водіїв зайшов у тролейбус до іншого і виволік його з салону. Про це повідомляє Telegram-канал "Україна 18+". Бійка почалася в салоні, але потім чоловіки перемістилися на вулицю. Пасажири вийшли на вулицю, щоб краще розглянути бійку. Деякі з людей знімали те, що відбувається на камери мобільних телефонів.

Видео можно посмотреть по ссылке.

У прес-службі комунального підприємства "Одесміськелектротранс" повідомили, що обох водіїв усунуть від роботи і піддадуть дисциплінарному покаранню.

Також буде притягнутий до відповідальності керівник депо, який не зміг організувати належну роботу своїх підлеглих.

Як ми раніше писали, у Херсоні водій маршрутки погрожував жінці, що викине її з салону за те, що вона попросила водія видати їй квиток.

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