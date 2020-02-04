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В Одессе водители троллейбусов устроили жесткие разборки (видео)

STYLERЖизнь    04.02.2020 - 12:51
В Одессе водители троллейбусов устроили жесткие разборки (видео)
В Одессе водители троллейбусов устроили разборки (Коллаж РБК-Украина)

В Одессе из-за сделанного замечания водители транспорта устроили драку

В Одессе водители общественного транспорта решили устроить разборки прямо на глазах у пассажиров и случайных прохожих. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта неподалеку от Селекционного института. Причиной драки водителей троллейбусов стало то, что одному из них не понравилось, что транспорт остановился очень близко к его троллейбусу.

Один из водителей зашел в троллейбус к другому и выволок его из салона. Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 18+". Драка началась в салоне, но потом мужчины переместились на улицу. Пассажиры вышли на улицу, чтобы лучше рассмотреть потасовку. Некоторые из людей снимали происходящее на камеру мобильных телефонов.

Видео можно посмотреть по ссылке.

В пресс-службе коммунально предприятия "Одесгорэлектротранс" сообщили, что обоих водителей отстранят от работы и подвергнут дисциплинарному наказанию.

Также будет привлечен к ответственности руководитель депо, который не смог организовать надлежащую работу своих подчиненных.

Как мы ранее писали, в Херсоне водитель маршрутки угрожал женщине, что выкинет ее из салона за то, что она попросила водителя выдать ей билет.

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