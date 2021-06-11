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В Одесі влаштували самосуд над чоловіком, який намагався затягнути дівчинку з ДЦП у парк

Автор: Володимир Костирін

В Одесі чоловік намагався насильно затягнути дитину в парк, але те, що відбувається, помітили небайдужі громадяни, які кинулися дівчинці на допомогу, а зловмисника затримали, влаштували самосуд, після чого передали в руки поліції.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Одеса як вона є".

Про інцидент розповіли користувачі мережі. Вони уточнили, що подія мала місце на вулиці Ядова в районі Слобідки, де чоловік схопив дитину і потягнув у сквер ім. П. І. Старостіна. Це сталося 10 червня близько шостої години вечора.

На місці працювала поліція, яка опитувала свідків події.

У коментарях мешканка Одеси розповіла, що підозрюваний "незначно постраждав у бійці з жителями нашого району". Після цього зловмисник був заарештований.

Повідомляється, що чоловік напав на дівчинку з Дитячим церебральним паралічем (ДЦП).

Фото: скрін поста t.me/c

Також в мережі опублікували фото підозрюваного. Як видно на кадрах, на обличчі чоловіка сліди побоїв, футболка розірвана.

При цьому на сайті поліції інформації про інцидент немає.

В Одесі люди влаштували самосуд над чоловіком, який намагався затягнути дитину в парк (фото: t.me/c)

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі батько вбитого 11-річного хлопчика замучив чоловіка, якого запідозрив у педофілії, проте доказів цього не мав.

Також ми писали про те, що нещодавно під Києвом невідомі напоїли та викрали підлітка, але дівчинку вдалося врятувати патрульним, і в поліції показали відео операції.

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