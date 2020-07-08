В Одесі цвітіння моря досягло апогею: явище показали з космосу

В Одесі сильно позеленіло море, і його цвітіння досягло свого піку. Про це свідчить дослідження північно-західної частини моря з допомогою апаратів Sentinel-3A і Sentinel-3B.

"Індикатором забруднення води та кількості біомаси фітопланктону обраний хлорофіл "а", який побічно дозволяє оцінити інтенсивність цвітіння водоростей у водоймах", – повідомили в Національному центрі управління та випробувань космічних засобів.

Судячи з отриманих даних видно, найбільша концентрація водоростей зафіксована в Лебедівці, Курортному, Затоці, Білгород-Дністровському, Очакові, Південному, Станіславі, Очаківському, Голій Пристані, Лазурному.

Найбрудніша вода на даний момент в озерах Сасик, Шагани, Алібей та Дністровському лимані, Дніпровському, Тендровській і Джарилгачській затоках. На узбережжі Одеси середній рівень забрудненості води.

Водойми досліджували з 28 червня по 1 липня 2020 року.

Цвітіння Чорного моря зняли з космосу (YouTube)

Зазначимо, що цвітіння моря відбувається тому, що водорості і мікроскопічні бактерії розмножуються в такій кількості, що забарвлюють колір води. Шкоди для здоров'я така вода не представляє.

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