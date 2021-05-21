В Одесі таксист зчепився з пасажиром: відео епічної бійки

Очевидці розповіли, що бійка сталася між таксистом і пасажиром, який повинен був з ним їхати. Про причини конфлікту нічого не повідомляється.

На відео видно, що пасажира намагаються врятувати від бійки його друзі, проте він все одно нападає на вдвічі більшого чоловіка. Під час сутички він зняв з нього футболку.

Цікаво, що на бійку не звертали увагу повз проїжджаючі автомобілі. Вгамував хлопця перехожий, коли той в черговий раз впав на землю.

За інформацією видання, поліція поки ніяк не прокоментувала інцидент, що стався в Одесі.

В Одесі побилися таксист і пасажир