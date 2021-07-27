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Моторошна трагедія в Дрогобичі: 16-річний хлопець стік кров'ю, поки їхала швидка

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Дрогобич, Львівська область, Вівторок 27 липня 2021 16:26
Моторошна трагедія в Дрогобичі: 16-річний хлопець стік кров'ю, поки їхала швидка У Дрогобичі 16-річний хлопець стік кров'ю, поки чекав швидку допомогу (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Дрогобичі Львівської області загинув 16-річний підліток. Гліб разом з друзями гуляв у місті та поліз через паркан. Ногою він зачепився за металеву конструкцію і сильно поранився. Рідні впевнені, що хлопчика можна було врятувати, якби служби порятунку відреагували оперативно.

Деталі трагедії розповіла мама загиблого хлопчика Алла Гаркуша для видання "Дрогобиччина. Медіа".

Викликати швидку допомогу дітям вдалося не відразу

Трагедія з 16-річним Глібом сталася 12 липня, але мама змогла розповісти, що сталося того вечора, тільки зараз. Гліб з друзями святкував чийсь день народження в самому центрі Дрогобича і вирішив перелізти через паркан. У цьому районі є бетонна плита, де підлітки любили сидіти, грати на гітарі. Мама останній раз чула голос сина за 20 хвилин до трагедії.

Метал паркану прогнувся під його вагою, і хлопець поранив ногу. Друзі негайно кинулися йому на допомогу і стали викликати швидку. У свідомості Гліб був буквально 5-7 хвилин, а потім його стан почав погіршуватися. Додзвонитися у швидку допомогу діти змогли не відразу.

"Один з товаришів перебрався до сина за паркан, наказавши іншим негайно дзвонити на "103", а сам намагався надати допомогу. Але хлопці ніяк не могли додзвонитися. Виклики йшли на "101", "102", "103", але безрезультатно. Тільки через 7 хвилин після трагедії вдалося зв'язатися з кол-центром пожежників, там взялися налагоджувати зв'язок між хлопцями з "швидкої". А о 22: 45 год, коли пройшло вже понад 20 хвилин з моменту поранення, до хлопців подзвонили з анонімного номера і представилися, як служба невідкладної медичної допомоги", - розповіла Алла Гаркуша.

Лікарі почали обурюватися, що допомогу потрібно надати на приватній території

За словами мами загиблого хлопчика, оператор швидкої почав лаятися, що машині швидкої допомоги буде складно проїхати на приватну територію. У Гліба в той момент вже було утруднене дихання, але оператор замість того, щоб дати підліткам інструкції, продовжував сперечатися. Поки йшли переговори і їхала машина з медиками, хлопець просто стік кров'ю і помер.

"Коли прибула бригада медиків, Гліб був уже мертвий. Лікар навіть не вийшов зі службового автомобіля, а медична сестра скаржилася, що вона не зможе перелізти через паркан. Ніяких служб, які могли б організувати доступ до сина залучено не було! Цим займалися діти - на дзвінки приїхали їхні родичі та забезпечили доступ до тіла, а мені близько дванадцятої ночі подзвонили з поліції та обережно, запитавши спочатку, де мій син, повідомили, що він загинув", - додала жінка.

У загибелі дитини мати звинувачує лікарів

Алла Гаркуша впевнена, що, якщо допомога медиків прибула швидко, Гліба можна було ще врятувати. Трагедія сталася в центрі міста і станція швидкої допомоги знаходиться в декількох хвилинах їзди.

Вона вдячна друзям Гліба за те, що вони не залишили її сина в біді. Але ось з медиками мама має намір судитися - щоб подібні трагедії більше не повторилися, а винні були покарані.

Розслідування вже проводять

Як розповів в. о. директора Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрій Васько, через загибель підлітка розпочали службове розслідування. Він підтвердив, що у швидку додзвонився співробітник ДСНС, а медики вже безпосередньо зв'язалися із заявником, щоб уточнити адресу.

Коли лікарі прибули на місце, з'ясувалося, що допомога рятувальників також потрібна. Оскільки хлопець перебував за парканом.

"Потрапивши на територію, бригада виявила тіло чоловічої статі зі слідами масивної кровотечі в паховій області в проєкції магістральних судин. Реанімаційні заходи не проводили у зв'язку з констатацією біологічної смерті на момент прибуття бригади. Питання неможливості додзвонитися на лінію 103, що висвітлюється в соціальних мережах, вимагає більш детального вивчення, працює комісія по Центру", - додав Васько.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Львовом через недбалість лікарів загинув молодий хлопець.

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