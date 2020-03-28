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В Одесі через Сталіна сталася масова бійка зі стріляниною та сльозогінним газом

STYLERПодії    28.03.2020 - 20:38
В Одесі через Сталіна сталася масова бійка зі стріляниною та сльозогінним газом
В Одесі сталася масова бійка (Ілюстративне фото: РБК-Україна)

В Одесі спалахнув конфлікт між активістами та прихильниками "русского мира"

В Одесі сталася масова бійка зі стріляниною - конфлікт спалахнув між місцевими активістами та прихильниками "русского мира", а почалося все через портрет Сталіна на автомобілі директора одного з магазинів по ремонту техніки.

За словами активіста Дем'яна Ганула, інцидент стався 28 березня в Суворовському районі на вулиці Марсельській. Чоловік разом з другом помітив машину з портретом радянського диктатора, біля якої стояв і власник транспорту.

"Так як ми з ним знайомі по ситуації з забороненою символікою раніше, я попросив зняти портрет з авто добровільно. Він відмовився, погодився зачекати поліцію", - йдеться в публікації на сторінці в Facebook.

Він розповів, що коли прибули патрульні, на місце також підтяглася і група молодиків-українофобів із сепаратистського угрупування "ОНР".

"Ми хотіли пояснити їм, хто такий Сталін, але це було безрезультатно, під впливом алкоголю та пропаганди їх мозок перетворився на вату. Після довгої бесіди в хід пішли цитатки кшталт - "бандеровские беси вон из адесси", "у нас гражданская вайна" і т.д. Звичайно після "адеса рускай горад" наші вуха відмовилися це чути і почалася масова бійка. Так, десь 20+ "бійців" не існуїчої "республіки" хотіли скоріше потрапити на концерт Кобзона", - описав ситуацію Ганул.

Активіст розповів, що був змушений вистрілити в повітря, адже "сидіти за ліквідацію цих покидьків бажання немає".

Закінчилося все тим, що портрет "вождя" самостійно зняв власник авто.

Ганул наголошує, що чоловік має все-таки відповісти перед законом, "а ще, мені здається, він закриє магазин з ремонту - не личить заробляти гроші у країні, яку не поважаєш".

Також активіст подякував усім, хто прибув до них на допомогу.

Ганул опублікував в мережі фото любителя Сталіна.

В Одесі через Сталіна сталася масова бійка зі стріляниною та сльозогінним газомВ Одесі через Сталіна сталася масова бійка зі стріляниною та сльозогінним газомВ Одесі через Сталіна сталася масова бійка зі стріляниною та сльозогінним газом

В Одесі через любителя Сталіна сталася масова бійка (Фото з Facebook-сторінки Дем'яна Ганула

Як зазначив активіст Ігор Бею, поліцейські використовували сльозогінний газ для того, що б заспокоїти "цю шоблу".

"Погано звісно ж що поліцією не було затримано жодного, але це не кінець", - написав він у своєму Facebook.

Відео: в Одесі любителя Сталіна змусили прибрати наклейку з портетом "вождя"

Нагадаємо, що нещодавно нардеп Ілля Ківа похвалив Сталіна і потрапив у черговий скандал - політик опублікував цитату диктатора в мережі та нарвався на хвилю критики.

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