В Одесі врятували птахів, над якими знущалися заради грошей

В Одесі врятували ястребів (фото: pixabay.com)

В Одесі активісти врятували птахів, які жили прямо в салоні автомобіля

В Одесі зоозахисники врятували яструбів, яких експлуатували заради грошей. Бідні птахи містилися в салоні автомобіля без повітря. Про це повідомляють в Telegram-каналі "Подслушано Одеса".

Активісти розповідають, що птахи жили у брудній машині більше тижня. Спочатку їх там було троє, але один птах помер і залишився гнити поруч із живими. Коли яструбів врятували, вони були змучені спрагою і хотіли пити.

У коментарях пишуть, що це ті птахи, з якими туристи фотографуються на Приморському бульварі.

Автомобіль зоозахисники виявили в районі Морвокзалу.

Птахів, які вижили, передали в Одеський зоопарк. Зоозахисники підозрюють, що птахів в автомобілі на спеці кинули так звані "вуличні фотографи", які пропонують туристам зробити знімки з незвичайними пернатими за гроші.

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Як ми раніше писали, у мережі з'явилося приголомшливе фото білої чаплі, яка мешкає в Чорнобильському біосферному заповіднику. На знімку можна побачити білу велику чаплю, яка може сильно витягати шию при польоті.

Також ми повідомляли, що Чорнобилі показали велику птицю-майстра маскування. Знайти її на фото дуже складно.