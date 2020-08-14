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В Одессе спасли птиц, над которыми издевались ради денег

Пятница 14 августа 2020 09:57
В Одессе спасли птиц, над которыми издевались ради денег
В Одессе спасли ястребов (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Одессе активисты спасли птиц, которые жили прямо в салоне автомобиля

В Одессе зоозащитники спасли ястребов, которых эксплуатировали ради денег. Бедные птицы содержались в салоне автомобиля без воздуха. Об этом сообщают в Telegram-канале "Подслушано Одесса".

Активисты рассказывают, что птицы жили в грязной машине больше недели. Сначала их там было трое, но одна птица умерла и осталась гнить рядом с живыми. Когда ястребов спасли, они были измучены жаждой и хотели пить.

В комментариях пишут, что это те птицы, с которыми туристы фотографируются на Приморском бульваре.

Автомобиль зоозащитники обнаружили в районе Морвокзала.

Выживших птиц передали в Одесский зоопарк. Зоозащитники подозревают, что птиц в автомобиле на жаре бросили так называемые "уличные фотографы", которые предлагают туристам сделать снимки с необычными пернатыми за деньги.

Активисты спасли соколов в Одессе

Как мы ранее писали, в сети появилось потрясающее фото белой цапли, которая обитает в Чернобыльском биосферном заповеднике. На снимке можно увидеть белую большую цаплю, которая может сильно вытягивать шею при полете.

Также мы сообщали, что Чернобыле показали крупную птицу-мастера маскировки. Найти ее на фото очень сложно.

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