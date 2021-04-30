В Одесі школяр задув з балончика вчительку: нові подробиці скандалу

За словами шкільного психолога Олександри Мельник, підліток визнав свою неправоту, і називає причиною вчинку збуджений, роздратований і агресивний емоційний стан.

"У нього трапилася подія - мами не стало... Він каже, що під час уроку він відволікався, не працював, зауваження вчителя йому не подобалися, що вчитель просить працювати", - розповіла вона.

Постраждала вчителька Тетяна Скрипник викладає в школі математику багато років, зарекомендувала себе високопрофесійним фахівцем. Як каже директор школи Оксана Смірнова, в день інциденту в 8-му класу вона підміняла колегу з інформатики, і з учнями цього класу була не знайома, відповідно не знала, що півтора місяця тому мама Данила померла саме у день його народження.

"Кваліфікований вчитель, користується повагою серед учнів і батьків, в її роботі конфліктних ситуацій не виникало. Проблеми з поведінкою в учня були раніше, кілька років поспіль", - зазначила директор.

У школі пояснюють, що на уроці учень огризався на зауваження Скрипник, яка просила хлопця конспектувати предмет.

"Конфлікт стався через те, що вчителька вимагала від підлітка писати на уроці, але він відреагував нецензурною лайкою. Тоді педагог взяла свій телефон і попередила, що зафіксує його поведінку", - розповіла директор Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич, передає "Рупор".

Інші учні порадили Скрипник не наближатися до підлітка, оскільки той може їй нашкодити.

"Коли вчителька запитала, яким чином підліток це зробить, він дістав балончик і бризнув їй в обличчя", - сказала чиновник.

Як стало відомо, батько хлопчика музикант, алкоголем не зловживає. Сім'я в поле зору соціальних служб або поліцейських не потрапляла.

За словами Буйневич, департамент міськради вимагатиме ретельного і жорсткого розслідування інциденту. Також вона уточнила, що це пов'язано не так з поведінкою дитини, на яку могли вплинути певні обставини, в тому числі особистого характеру, як те, яким чином в його руках опинився балончик з перцевим наповненням.

"Ми почали перевірку, яка стосується навчально-виховної роботи в школі, тому що це - не перший випадок, який мав місце за участю тих, хто (28 квітня) фігурував...",- сказала чиновник, додавши, що перевірка торкнеться, в тому числі шкільного психолога і соціального педагога.

Після інциденту в школі учня відправили на дистанційку.

Відео: в Одесі восьмикласник розпилив перцевий балончик в обличчя вчительці на уроці