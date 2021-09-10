В Одесі у школах від COVID-19 почали щеплювати педагогів: де вакциновують

В Одесі вчителів від коронавірусу почали щеплювати просто у школі. Зокрема, наразі у місті вакциновані лише половина педагогів.

Так, у спортивному ліцеї "Олімпієць" вже почалася вакцинація працівників шкіл. Тут щепитися прийшли 70 людей. Також понад 100 педагогів сьогодні повинні були вакцинуватись у 13-й школі.

За словами сімейного лікаря Ірини Ткаченко, деякі вчителі роблять щеплення добровільно, а є і ті хто шукає якісь медичні відведення. Але в Україні поки добровільна вакцинація, каже медик.

Скільки вчителів отримати щеплення

Виїзні вакцинації організовуватимуть, щойно у школі збереться достатня кількість охочих отримати щеплення. Така кампанія дасть свої результати, сподіваються освітяни. Зокрема, якщо минулого тижня в місті отримали вакцину лише 48% педагогів, то наразі їх вже 57%, і ця цифра буде збільшуватися.

Як розповіла директора департаменту освіти Олена Буйневич, вакцинованих замало для того, щоб усі заклади освіти працювали в разі таких вимог постанови. Однак, в Одесі достатньо велика кількість тих закладів, які наближаються до тієї цифри, коли вже школа чи садочок зможе повноцінно працювати.

"Якщо їх було 17 минулого тижня, то вже зараз ми маємо 36 закладів", - зазначила Олена.

Однак, є і найгірші ситуації у школах, де ще жоден вчитель не отримав щеплення. Вже другий тиждень Одеська область знаходиться в трійці лідерів за темпами виявлення захворілих на ковід, тож у будь-який момент може потрапити до "жовтої" зони.